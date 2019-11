Bocce: A2, Perde ancora il Nus domato in casa dal Masera

Da leader a terzo in classifica nel giro di una settimana: la sconfitta per 16 a 11 alla sesta giornata di andata del campionato A2 di bocce subìta dal Nus di capitan Biscardi domenica a Saint-Vincent disegna alla perfezione il momento di crisi della società di media Valle. Partita sofferta sin dall'inizio, con gli ossolani che l'han fatta da padroni nel primo tempo da loro chiuso per 6 a 2, punti valdostani di Marco Hugonin.

Poi le vittorie di Claudio Gassino e di Paolo Allora nella seconda fase di gioco non bastano a risolvere la partita dominata dal Masera e nemmeno lo sforzo finale della coppia Gassino-Follis e di Guido Ducourtil nell'individuale riesce a riequilibrare le sorti di una sfida nata male.

Alla fine lo stesso Biscardi ammette che "abbiamo perso perchè abbiamo giocati tutti male, non ci sono scusanti, possiamo solo rimediare nei prossimi incontri". Sabato 30 novembre, settima giornata di campionato, il Nus sarà in trasferta nel cuneese contro l'Auxilium Saluzzo.