I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Inter, tris al Torino sotto il diluvio, la Juve torna a -1 da Conte. Pioggia di gol dell'Inter al Toro di Mazzarri che perde dopo 10 minuti Belotti per un colpo al fianco su ricaduta aerea (in ospedale per accertamenti) e senza il suo unico giocatore di spessore la differenza tecnica tra le squadre diventa ancora più marcata. La Juventus batte l'Atalanta, Higuain e Dybala show. Sotto di un gol al 75°, i due assi bianconeri ribaltano il match per la gioia di Sarri.

La Gazzetta dello Sport - Toro-Inter 0 a 3; Conte, 'Lautaro super, lui e Lukaku il futuro'. Il mister nerazziurro non nasconde la sua soddisfazione al termine della convincente vittoria contro il Torino; 'non aver preso gol è la cosa che mi rende più contento'. Milan e Napoli danno segni di risveglio, ma a San Siro è solo 1 a 1. La partita che nessuno poteva fallire è stato un mezzo successo per entrambe. In questi casi un punto è guadagnato: per il Milan che gioca una partita propositiva e per il Napoli che esce con altre buone sensazioni da San Siro.

Il Corriere dello Sport -L'Inter travolge il Torino sotto il diluvio, Conte torna a -1 dalla Juve. Su un campo zuppo d'acqua i nerazzurri vincono la quarta partita di fila in campionato e si riportano a -1 dai bianconeri. Infortuni per Belotti e Barella

La Stampa Aosta: La lezione azzurra delle pallavoliste del Csi Chatillon. Il Pdhae licenzia Rossi dopo il ko in Coppa Italia.