I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Cuadrado rinnova con la Juve, è ufficiale. Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Juan Cuadrado ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2022. Lo rende noto il club bianconero. Bologna, Mihajlovic lascia l'ospedale e torna a casa. Il tecnico ha terminato la terza fase di cure contro la leucemia ed è stato dimesso dal padiglione 8 di ematologia, accompagnato dalla moglie Arianna.

La Gazzetta dello Sport - Juve in ansia per CR7, in dubbio contro l'Atalanta. Il portoghese non sta ancora benissimo e Sarri potrebbe risparmiargli la trasferta di Bergamo. Ibra, c'è l'offerta del Milan, i sei mesi possono diventare 18. Iò contatto con Zlatan Ibrahimovic c’è stato, la trattativa avviata, anche se è una trattativa sui generis, e come sempre accade quando di mezzo c’è lo svedese, toccherà a lui l’ultima parola.

Il Corriere dello Sport - Florenzi, Immobile e Mancini alla Serata di stelle per il Bambin Gesù. Grande evento a Roma nell’aula Paolo VI, in Vaticano a sostegno dell’ospedale pediatrico romano che festeggia 150 anni. Ibrahimovic fa sognare i tifosi, Raiola a casa Milan.

La Stampa Aosta: Premium Cup, la disfatta del Nipponly. Snowboardcross, azzurri in allenamento a Cervinia