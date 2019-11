I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Rolando alla Continassa, confronto con Sarri e la squadra. Atteso dopo le polemiche nate in seguito alla sostituzione con il Milan e smorzate dalle sue dichiarazioni di domenica scorsa e dalel quattro reti realizzate contro Lituania e Lussemburgo, si è presentato al centro sportivo bianconero dove lo attendeva il mister. Micciché si dimette dalla presidenza della Lega Calcio. Le motivazioni, 'ente commissariato e completamente disorganizzato'.

La Gazzetta dello Sport - Serie A: Napoli senza Milik, Montella ritrova Ribery, Juve col dubbio Pjanic; Milan, chi con Pjatek e Suso? Torna il campionato, con la tredicesima giornata che promette scintille già dagli anticipi di sabato che vedranno in campo Atalanta, Juve, Milan, Napoli, Torino e Inter. San Siro si o no? Meazza intoccabile, ma il nuovo stadio va fatto.

Il Corriere dello Sport - Napoli, De Laurentiis, 'i giocatori devono avere rispetto e onorare la maglia. Il vicepresidente, figlio di Aurelio, rompe il silenzio stampa e va all'attacco: "Montervino e Calaiò, sono due esempi del rispetto per la maglia, gente che amava la città e il club. Ragazzi con le palle"

La Stampa Aosta: Bocce, valdostane in testa 'ma nessuna illusione'. Calcio: il PDHA in Coppa vuole ribaltare l'andata. Rebatta in festa cerca nuovi praticanti.