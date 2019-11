Hockey: U15; I giovani Gladiators sanno solo vincere

HC Aosta Gladiators – Torino Bulls 15-2 (5-1, 6-0, 4-1)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Alessandro De Santi, Federico Marangoni, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Andrea Gesumaria (4), Nathan Garau (2), Mattia Lenta (2), Matteo Mazzocchi (2), Alessandro Minniti (2), Mattia Agazzini, Nicholas Gianni, Tommaso Mazza.

Dieci partite, dieci vittorie, trenta punti in classifica. Prosegue intonso - anche dopo il turno con i Torino Bulls, superati oggi per 15-2 (con buona parte del roster a firmare una marcatura) - il primato dei Gladiators nel girone Piemonte-Lombardia-Valle d'Aosta della Under 15. La categoria era oggetto di aspettative della società sin dall'inizio della stagione e i “terribili” delle classi 2005-7 stanno confermando le valutazioni preliminari. In una situazione del genere, il rischio è di sottovalutare un avversario e, se è vero sempre, men che meno va presa sottogamba la sfida in programma per domenica prossima, 24 novembre, quando i nostri, alle 12.30, sono attesi sul ghiaccio di Torre Pellice (To), casa dei Valpellice Bulldogs, attualmente secondi classificati. Se esiste un match che vale una stagione sarà proprio questo.