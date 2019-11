Calcio Tavolo: Serie C, rossoneri partono male ma si salvano dalla retrocessione

Tranquilla salvezza per la Calcio Tavolo Aosta nel campionato di serie C a 24 squadre della stagione agonistica 2019-2020 disputato a San Benedetto del Tronto.

Obiettivo dei rossoneri raggiunto dunque, considerato anche il livello tecnico degli avversari del proprio girone oltre alla prima esperienza in una manifestazione dove conta mantenere alta la concentrazione per 22 gare tra girone di andata e girone di ritorno.

Filippo Filippella, con la fascia di capitano, aveva a sua disposizione Giovanni Navarra, Dario Di Muri, Arturo Azzaro, Riccardo Rabacchin, Fabrizio Maiandi e Marco Perotti, da schierare gara per gara con l’obiettivo di ben figurare e racimolare quanti più punti possibile con le dirette concorrenti per la retrocessione.

Dopo una partenza quanto mai negativa, un 3 a 0 subito per mano del Papata Ponticino, nei due giorni di gare gli aostani sono riusciti a mettere a segno quattro vittorie e un pareggio e al termine del campionato la classifica del Girone A di Serie C ha visto la Calcio Tavolo Aosta al nono posto con 13 punti a pari merito proprio con il Papata Group. Un risultato migliore delle attese considerando che la squadra aostana era considerata dai pronostici tra quelle che sarebbero dovute retrocedere in serie D.

Classifica finale: TSC Tigers Lab Bologna 27 punti; SC Subbuteisti Modena 22 punti; CCT Torino 2009 20 punti; CT Foggia 19 punti; CT Paola 17 punti; Messina TS 15 punti; SC Trento 14 punti; ASD Calcio Tavolo Aosta e SC Papata Group Ponticino 13 punti; SC Subbuteo Goal Ferrara 11 punti; SC Fiamme Roma 5 punti; TFC Fiorenza 3 punti.