I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Italia-Armenia 9 a 1, Azzurri perfetti, doppiette di Immobile e Zaniolo. Dieci vittorie su dieci nelle qualificazioni, undicesima di fila per Roberto Mancini. L’Italia batte ogni record e stupisce anche nel facile impegno casalingo del Barbera schiacciando l’Armenia con un pesantissimo 9-1 acquistando ancora più consapevolezza. Ferrari, furia Binotto, 'Vettel e Leclerc hanno danneggiato il team. Ho già parlato con entrambi i piloti, ancor prima che rilasciassero interviste. Devono capire che così non va e che le colpe le hanno entrambi. Non faremo il debriefing post gara per dare un segnale a entrambi. Siamo delusi e dispiaciuti".

La Gazzetta dello Sport - Italia-Armenia 9 a 1, Mancini si gode i suoi azzurri, 'sarà difficile far stare a casa qualcuno. Sono tutti ragazzi giovani che stanno migliorando partita dopo partita, serve solo tempo'. Fomula 1, Binotto nero, 'daremo un segnale forte ai piloti, così non si fa'. Entrambe le Ferrari fuori dopo una bagarre tra Vettel e Leclerc. 'Se guardiamo a noi siamo tutti delusi e dispiaciuti. I due piloti si devono rendere conto che hanno danneggiato la squadra e così non va bene'.

Il Corriere dello Sport - Incredibile Italia, vittoria da record, 9 a 1 all'Armenia. Gli azzurri chiudono a punteggio pieno il girone di qualificazione con una goleada storica: segnano otto giocatori diversi nell'undicesima vittoria consecutiva per Mancini. Formula 1, Binotto furioso, 'lesa l'immagine della Ferrari'. Il team principal bacchetta Leclerc e Vettel, dopo l'incidente che li ha mandati fuori nella gara del Brasile.

La Stampa Aosta: Eccellenza Girone A, l'esilio dal Lamarmora porta fortuna e punti a una concreta Biellese: 3 a 1 alla capolista Aygreville.