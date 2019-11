Bocce: Sempre più forti i giovani della Bassa Valle Helvetia

Piazza d'onore e terzo posto per la società bocciofila Bassa Valle Helvetia nella gara a coppie Under 15/15 e Under 15/18, disputata domenica 17 novembre sui campi canavesani della Sanbenignese. Sotto la direzione arbitrale d. Giacomo Lanzetti si sono affrontate 12 formazioni; ha vinto l'Auxilium di Torino con Matteo Bardella e Francesco Costa; per la BV Helvetia al secondo posto Matteo Golfetto e Gabriele Pascariu; terzi e quarti classificati per la società valdostana Alessia Costanzo, Davide Cionin, Andrea Fasana e Roberto Vittorio De Glaudi.

Nel campionato di Promozione, invece, buon risultato della società Aostana Zurich che ha pareggiato a Pinerolo per 11 a 11 contro la società piemontese Veloce Club. L'Aostana è ora terza in classifica.