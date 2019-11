I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Ronaldo stop alle polemiche, 'non stavo bene ma anche da infortunato ho provato ad aiutare la Juventus'. Dopo l'ultima gara vinta con il suo Portogallo in Lussemburgo, che ha dato il pass ai portoghesi per la fase finale di Euro 2020, Cristiano Ronaldo parla a "O Jogo" del suo momento, ritornando sulle condizioni fisiche, 'da tre settimane sono limitato'. Ferrari, furia Binotto, 'Vettel e Leclerc hanno danneggiato il team. Ho già parlato con entrambi i piloti, ancor prima che rilasciassero interviste. Devono capire che così non va e che le colpe le hanno entrambi. Non faremo il debriefing post gara per dare un segnale a entrambi. Siamo delusi e dispiaciuti".

La Gazzetta dello Sport - Blitz Ibra, il Bologna fa sul serio e ora palla al Milan. Quella porta lasciata aperta da Zlatan è un messaggio chiaro per chi lo rivuole in Italia. Fomula 1, Binotto nero, 'daremo un segnale forte ai piloti, così non si fa'. Entrambe le Ferrari fuori dopo una bagarre tra Vettel e Leclerc. 'Se guardiamo a noi siamo tutti delusi e dispiaciuti. I due piloti si devono rendere conto che hanno danneggiato la squadra e così non va bene'.

Il Corriere dello Sport - CR7 fa pace con Sarri, 'il cambio? Nessuna polemica, non stavo bene'. Il fuoriclasse portoghese tende la mano a Sarri dopo la sostituzione nella sfida contro il Milan: 'Andare fuori non piace a nessuno, ma non sono al 100%. Ho cercato solo di aiutare il club'. Formula 1, Binotto furioso, 'lesa l'immagine della Ferrari'. Il team principal bacchetta Leclerc e Vettel, dopo l'incidente che li ha mandati fuori nella gara del Brasile.

La Stampa Aosta: Eccellenza Girone A, l'esilio dal Lamarmora porta fortuna e punti a una concreta Biellese: 3 a 1 alla capolista Aygreville.