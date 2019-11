I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Gp Brasile, pole per Verstappen, Vettel 2° e Hamilton 3°. il pilota della Red Bull ha conquistato la seconda pole in carriera, e scatterà dalla prima fila sul circuito di Interlagos, nella penultima gara del Mondiale 2019. Juve, 'Rolando dice che con lui il Brasile avrebbe cinque mondiali in più'. Sono le parole del terzino Danilo, reduce dall'amichevole col Brasile persa a Riyad contro l'Argentina, rilasciate ai microfoni di Dazn. Il tema dell'intervista, il fuoriclasse portoghese, già compagno di squadra in maglia merengue e ritrovato in bianconero.

La Gazzetta dello Sport - Euro 2020, dall'Italia all'Olanda, in 16 già qualificate. Altre quattro promosse nella terza delle sei serate dedicate alle qualificazioni a Euro 2020 e siamo arrivati a 16 su 24. Formula 1, Verstappen in pole, Vettel 'bravo'. Il ferrarista si complimenta con il rivale olandese della Red Bull; 'ho fatto un errorino all’uscita dalla prima curva nel primo tentativo ma Verstappen si è migliorato ulteriormente e giù il cappello: la pole position è sua”.

Il Corriere dello Sport - Napoli, Mertens s'infortuna in Russia-Belgio ed esce. L'attaccante belga è costretto a chiedere il cambio e ad abbondare il campo nel secondo tempo. Sui social tranquillizza tutti: "Sto bene". Danilo, 'Rolando dice che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più'. Così il terzino brasiliano: 'l'ho conosciuto al Real Madrid e l'ho ritrovato in bianconero. Si applica al calcio in un modo maniacale, ciò dimostra come i successi non arrivino per caso'.

La Stampa Aosta: Calcio a 5, l'Aosta travolge il Cagliari, grande impresa della squadra di Rodrigo Rosa. La passione batte la sfortuna, così ho corso due ironman e il Glaciers cinque mesi dopo un'operazione all'anca