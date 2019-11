I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Bosnia-Italia 0 a 3, show azzurro, Mancini è da record. . Il ct centra la decima vittoria consecutiva nelle qualificazioni ad Euro 2020 (l'undicesima se contiamo anche l'amichevole contro gli USA) e supera il record di Vittorio Pozzo, fermo a nove. Ansia per la Juventus, Pjanic si ferma contro l'Italia. Il centrocampista bianconero è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco, chiedendo il cambio, per un problema di natura muscolare.

La Gazzetta dello Sport - Italia, decimo squillo, 3 a 0 alla Bosnia diFDzeko e Pjanic. Ora sì, l'Europa comincia a temere l’Italia. Se Mancini cercava risposte sincere sul valore della Nazionale non può che sorridere. Inter, minacce con proiettile a Conte, aperta un'inchiesta. Una notizia che ha dell'incredibile e che lascia stupefatti per la modalità e per l'obiettivo. Secondo l'edizione digitale del Corriere della Sera il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha ricevuto una busta anonima contenente una serie di minacce e un proiettile con evidente fine intimidatorio.

Il Corriere dello Sport - Bosnia-Italia 0 a 3; Acerbi, Insigne, Belotti: Mancini da record. Gli azzurri centrano la nona vittoria su nove nelle qualificazioni, la decima consecutiva per il primato del ct che supera Pozzo. Tonali titolare, Pjanic ko, esordio assoluto in nazionale per Castrovilli. Pjanic ko, costretto a uscire contro l'Italia. Juve in ansia. Cambio al minuto 77' per il regista bianconero nella gara tra la sua Bosnia e gli azzurri: "Spero nulla di grave".