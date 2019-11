I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, DeLigt si difende, 'critiche? Nel derby ho segnato il gol della vittoria'. Il difensore della Juve sta gradualmente diventando una colonna del reparto arretrato della squadra di Sarri. 'Balotelli sei africano, striscione choc all'Allianz Stadium' di Torino. L'iniziativa è opera di alcuni militanti torinesi di Forza Nuova, come si vede dal simbolo presente proprio sotto lo striscione nelle foto circolanti sul web.

La Gazzetta dello Sport - Milan, 60 milioni per Ibra, e non solo. Cedere per comprare, e ripartire: è l’idea di base che ha tenuto banco nei mesi del mercato estivo e ricompare adesso in un momento di assoluta necessità. Mistero CR7, dal Portogallo 'pronto a giocare'. La situazione di Cristiano Ronaldo, che stasera potrebbe scendere in campo in Portogallo-Lituania, preoccupa la Juventus.

Il Corriere dello Sport - Ibrahomovic dice addio ai L.A. Galaxy, 'tornate a guardare il baseball'. L'attaccante svedese saluta la Mls su Twitter evocando Giulio Cesare: "Sono venuto, ho visto, ho vinto". Anche il suo club ufficializza la separazione: piace a tanti per gennaio, tra cui Bologna, Milan e Napoli. Sorpresa Ronaldo, il ct del Portogallo, 'è in forma, giocherà'. Fernando Santos punterà sul campione della Juve anche per i prossimi due match: “Se sta qui è perché è tutto ok”. Ruben Neves: “Ci aspettiamo il CR7 di sempre”.