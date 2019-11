Calcio Tavolo: Zolfanelli dell'Asd Aosta vince la Coppa Abruzzo Cadetti

Percorso difficile ma vittorioso, per il giocatore di subbuteo dell'Asd Calcio Tavolo Aosta Francesco Zolfanelli nella Coppa Abruzzo, disputata domenica scorsa a L'Aquila. Il rossonero ha potuto alzare al cielo la Coppa Cadetti dopo una serie di sfide appassionati e dense di carica agonistica; Zolfanelli ha perso il primo match 0-2 contro Gianriccardo Colucci. Nella seconda gara ha vinto 1-0 contro Stefano Zauri, per poi superare 2-0 Daniele Vignini. Fatale è stata la sconfitta per 1-0 contro Antonio Chieppa.

Nei quarti di finale del tabellone Cadetti, il portacolori dell'Asd Aosta si è però sbarazzato di Lorenzo Pace con un netto 7-0. In semifinale, invece, si è imposto su Andrea Arbuatti 4-2 agli shootout. Nella finale, Zolfanelli ha nuovamente vinto agli shootout 4-2 contro Stefano Zauri.