I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Ronaldo in campo con il Portogallo, 'sta bene ed è di buon umore'. Ha regolarmente preso parte alla prima sessione di allenamento con il Portogallo in vista delle due gare di qualificazione a Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo. Conte, 'io esigente? Inevitabile se vogliamo vincere'. Così il mister dell'Inter: 'io in primis devo dare il buon esempio. Non al 100%, bensì al 110%. Una volta che hai trasferito questi concetti quotidianamente, è ovvio che alzi l'asticella anche nei confronti di chi lavora con te, dei tuoi giocatori'.

La Gazzetta dello Sport - Serie A, Sensi e Cistana le sorprese, rinascita Ninja, Piatek e Quaglia re decaduti. iscese ardite e risalite. Talenti e campioni che non t'aspetti, nel bene e nel male. Siamo ormai a un terzo del campionato e qualche bilancio si può trarre non solo sulle squadre ma anche sui giocatori. NBA, Gallinari schiacciato dai Pacers. Uno show di Young da 42 punti griffa la sorpresa della notte Nba: Atlanta vince a Denver contro dei Nuggets svogliati.

Il Corriere dello Sport - Juventus, ecco quello che Cristiano Ronaldo ha detto a Sarri. Da un fenomeno all’altro. Ronaldo esce, ancora sostituito e furente. Entra Dybala che con una magìa scaccia i fantasmi e riporta la Juve lassù, in testa alla classifica. La staffetta è d’oro, ma è comunque bufera. Vialli, capo delegazione dell'Italia, 'mi farà sentire ancora giovane'. L’ex attaccante commenta con orgoglio il nuovo incarico: “Che coppia con Mancini! Starò a contatto con i giovani, farò ciò che volevo”.