I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Napoli Genoa 0 a 0, crisi azzurra tra i tanti fischi al San Paolo. In un clima surreale, con i tifosi che fischiano i giocatori e soltanto di rado si lasciano andare a qualche applauso, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Genoa in una partita che vede la squadra di Ancelotti faticare più del previsto, soprattutto nel primo tempo. L'Inter batte il Verona, Vecino-Barella show; Conte torna in vetta e Juric, 'l'Inter è più tosta della Juve'. Torino, che poker al Brescia, doppiette di Belotti e Berenguer

La Gazzetta dello Sport - Il Napoli non esce dal tunnel, il Genoa strappa un buon 0 a 0 al San Paolo. Finisce male. Il pareggio non basta a evitare ai giocatori del Napoli la contestazione. Fischi e insulti, come non si udivano da tempo. Che tristezza, mentre la classifica diventa ancora più pesante. Tennis, Sinner, che trionfo al Next Gen. Il futuro non è mai stato così presente. La terza edizione delle Next Gen Atp Finals parla italiano e premia un giocatore che ormai non andrebbe più nemmeno considerato una promessa. Jannik Sinner chiude la settimana all’Allianz Cloud come una certezza del tennis mondiale.

Il Corriere dello Sport - Il Napoli delude ancora, che fischi al San Paolo. Gli azzurri non vanno oltre il pareggio dopo una partita monotona e non esaltante: alla fine fischi assordanti dei tifosi. Inter, 2 a 1 al Verona e Conte è 'contento dei miei che stanno dando tutto'. Belotti-Berenguer, è Toro show; affonda il Brescia di Grosso.