Calcio a 5: Serie C, l'Aymavilles vince e resta in vetta, crolla il Valtournenche

Bene l'Aymavilles che, anche se a fatica, sconfigge per 2 a 1 il fanalino di coda Casalborgone; male anzi malissimo il Valtournenche che, sconfitto in casa dal Don Bosco Caselle, torna a respirare aria di bassa classifica. Così si può riassumere la quinta giornata del campionato di serie C di calcio a 5 per le formazioni valdostane e mister Costante può sorridere, perchè la vittoria gli consente di tenere il vertice della classifica in attesa dello scontro di vertice in trasferta in Lombardia contro il Real Scorpion con cui condivide a 12 punti il primo posto.

Scuro in volto si è invece allontanato dal campo di Chatillon mister Domenico Stefanetti: il Valtournenche ha perso per 1 a 0 dopo aver praticamente tentato in tutti i modi di forzare la difesa avversaria senza riuscirci e ora è scivolato nuovamente al terzultimo posto in classifica.

Prossime sfide, l'Aymavilles va in Piemonte contro la Real Scorpion; il Valtournenche se le giocherà con l'Atletico Taurinense, pari punti (6) ma una posizione migliore in classifica per differenza reti.