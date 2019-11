I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve-Milan, Ronaldo ci sarà, allenamento completato. Il portoghese, uscito anzitempo mercoledì in Champions League a Mosca per un problema all'adduttore, si è allenato a parte ma sta meglio e potrebbe anche essere titolare. Super Caputo doppietta, il Sassuolo vince il derby con il Bologna. De Zerbi vince 3-1 (non è servito a nulla il gol del momentaneo 2-1 di Orsolini) e torna a incassare i tre punti dopo il pari di Lecce e il ko contro la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport - Inter, Sensi non convocato. Milan, riecco Conti e Rodriguez. Lazio, Correa titolare. Si è aperto con il derby emiliano Sassuolo-Bologna (3-1 il risultato finale), il 12° turno di Serie A. Una giornata che si chiuderà a Torino domenica sera con il big match tra Juventus e Milan. Tennis, favoloso Sinner, affondato Kecmanovic, il giovane azzurro in finale contro De Minaur

Il Corriere dello Sport - Sassuolo Bologna 3 a 1, Caputo show, è doppietta. De Zerbi si prende il derby grazie alla super prestazione del suo attaccante che torna a segnare dopo quasi due mesi: in gol anche Boga e Orsolini. Serie A, tutte le formazioni possibili della 12esima giornata. Dall'anticipo di stasera tra Sassuolo e Bologna a un grande classico del nostro campionato come Juve-Milan domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, ecco le scelte degli allenatori per questo turno di campionato.