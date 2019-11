Calcio a 5: A2, L'Aosta 511 oggi può solo vincere per non sprofondare

Settima giornata del campionato A2 di calcio a 5 importantissima se non fondamentale, per le sorti dell'Aosta 511 e del suo mister-giocatore Rodrigo Rosa. I rossoneri ultimi insieme al Sestu con 3 punti in sei partite ricevono il cagliaritano Leonardo, formazione al quintultimo posto con 4 punti. Rosa e i suoi possono solo vincere, e per farlo cercheranno di sfruttare il fattore campo ma soprattutto il ritorno di Tiago Calli, Leonardo Fea e lo stesso Rosa, fuori da un mese per un infortunio muscolare alla seconda giornata di campionato.

"A nostra discolpa per i punti persi - ha dichiarato il mister - va detto che da troppo tempo giochiamo con una formazione rimaneggiata e certamente non siamo stati assistiti dalla fortuna". Per giocatori che rientrano in campo, però, ve ne sono altri che oggi non saranno della partita: Matteo Bellafiore si è infortunato un dito e ne avrà per almeno un mese. Quanto al match, il giocatore del Leonardo da tenere maggiormente d'occhio sarà certamente Fernando Dos Santos, capocannoniere dei cagliaritani con all'attivo quattro reti.

Contro l'Olimpia Regium sabato scorso, partita persa per 5 a 3, nell'Aosta si erano visti segnali di buon gioco ma il calo fisico e di attenzione nel secondo tempo era stato notevole; oggi non dovrà ripetersi.

RISULTATI E CLASSIFICA