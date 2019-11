Calcio a 5: A2, Aosta 511 ritrova la vittoria e il morale

Prestazione al top di fronte al pubblico del Montfleuri per l'Aosta Calcio 511, che alla settima giornata del campionato di seria A2 manda a picco il Leonardo per 8 a 3. Un successo che proietta i rossoneri dall'ultimo al quartultimo posto in classifica con sei punti e riapre le speranze in chiave salvezza.

Primo tempo equilibrato, anche se nei primi dieci minuti sono i cagliaritani a passare due volte in vantaggio ma sono ripresi dalle reti di Zatsuga Monteiro e di Estedadishad, mentre è Da Silva a siglare il 3 a 2 per l'Aosta a pochi minuti dalla fine.

Nella ripresa la formazione di Rosa dilaga e si porta sul 6 a 2 ancora con Zatsuga Monteiro, poi Pettinari e Da Silva. Per il Leonardo segna Podda, ma Da Silva ne fa ancora due fermando il punteggio sull'8 a 3.