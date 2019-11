I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Garber svela, 'Ibrahimovic è del Milan'. Incredibile bomba di calciomercato che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Secondo il commisioner della MLS, Don Garber, Ibrahimovic avrebbe già firmato con il Club rossonero. Europa League; Roma, un'altra beffa al 95' e Thuram fa felice il Borussia. Anche il Celtic fa festa al 95', ora la Lazio è fuori. La rabbia delle società romane, 'non ci vogliono in Europa.

La Gazzetta dello Sport - L'Inter si muove, contatto Giroud e assalto per Kulusevski. Lo sfogo di Conte ha riportato sotto i riflettori la necessità del mercato. Il commissario MLS, 'Ibrahimovic sta per tornare al Milan'. Europa League, male Roma e Lazio, entrambe beffate al 95'. Balotelli, niente convocazione in azzurro, se ne riparla a marzo.

Il Corriere dello Sport - Europa League, Roma beffata al 95', con il Borussia finisce 2 a 1. Non solo perde la testa del girone J di Europa League, ma scivola al terzo posto superata dalla nuova capolista Basaksehir (a 7 punti) e proprio dal Borussia (che però è a pari punti, 5) . Lazio ko, il Celtic vince nel recupero, adesso serve un miracolo. Biancocelesti avanti dopo 7' con il 101esimo gol del bomber in biancoceleste, poi due errori difensivi decisivi per il pari di Forrest prima dell'intervallo e poi per il gol vittoria di Ntcham in pieno recupero che qualifica gli scozzesi