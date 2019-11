I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Champions, Lokomotiv-Juve 2 a 1, Douglas Costa favoloso manda Sarri agli ottavi. Una giocata da fantascienza di Douglas Costa nel recupero manda all’inferno la Lokomotiv Mosca, battuta 2-1, e la Juventus direttamente agli ottavi di Champions League. Da urlo la giocata del brasiliano entrato nella ripresa per Khedira. Una rete voluta, costruita, inventata e consegnata a domicilio dal talento infinito di Flash. Atalanta-M. City 1 a 1; Una Dea stratosferica conquista il primo storico punto in Champions League contro un avversario tutt'altro che banale: il Manchester City di Pep Guardiola.

La Gazzetta dello Sport - Champions, la Juve batte il Lokomotiv per 2 a 1, gol capolavoro di Douglas Costa nella ripresa; bianconeri agli ottavi. Storico primo punto dell'Atalanta in Champions: 1 a 1 con il Manchester City di Guardiola. Inter, quei no a Zdeko, Vidal e Llorente, affari saltati e mai digeriti da Conte: sono i giocatori che l’allenatore aveva espressamente chiesto alla società per chiudere il mercato estivo secondo i piani.

Il Corriere dello Sport -Champions; Douglas Costa, che magia, la Juve sbanca Mosca e vola agli ottavi. Decisivo il gol di al 93'. Ronaldo resta a secco e non gradisce la sostituzione con Dybala all'80'. L'Atalanta spaventa il City, finisce 1 a 1 ma ora serve un'impresa. I Citizens vanno in vantaggio, poi Gabriel Jesus sbaglia dal dischetto e la Dea pareggia. Negli ultimi minuti Walker, un terzino, gioca in porta per il City rimasto in dieci.