I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Champions, Borussia-Inter dallo 0-2 al 3-2, Conte attacca i dirigenti, 'perchè non parlano anche loro?'. L'allenatore nerazzurro critico dopo il clamoroso tonfo di Dortmund: 'Sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare un campionato e una Champions League in queste condizioni. Arriviamo sempre tirati'. Napoli-Salisburgo 1 a 1, Ancelotti diserta la conferenza stampa; Senza fornire alcuna spiegazione alla Uefa, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti diserta prima la zona mista, poi la conferenza stampa post-partita col Salisburgo, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e terminata con un risultato che avvicina sensibilmente gli azzurri alla qualificazione.

La Gazzetta dello Sport - Champions, Dortmund-Inter 3 a 2, Conte durissimo, 'fatti errori di programmazione, venisse anche qualche dirigente in tv'. Il tecnico nerazzurro invita la società a fare qualcosa per migliorare una rosa che a suo giudizio è troppo corta. Caos Napoli, è ammutinamento, la squadra non torna in ritiro. Il pullman degli azzurri che dopo il pari del San Paolo contro il Salisburgo doveva riportare indietro la squadra a Castel Volturno, in ritiro, è ripartito vuoto. Quello dei giocatori è stato dunque un vero e proprio ammutinamento.

Il Corriere dello Sport -Clamoroso, il Napoli si ribella e non va in ritiro. Un'altra bufera nella notte del San Paolo per il Napoli dopo il pareggio per 1 1 in Champions con il Salisburgo. Dopo il misterioso addio di Ancelotti, che ha lasciato lo stadio senza parlare con le tv e senza presentarsi in conferenza con la carta stampata e i siti web, a tenere banco sono stati anche i calciatori, che sono andati via raggiungendo ognuno casa propria invece di tornare in ritiro a Castel Volturno. Borussia Inte 3 a 2, Conte furioso: 'errori gravi nella programmazione, vorrei che qualche dirigente nerazzurro venisse in tv a spiegarli'.