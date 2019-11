Calcio Tavolo: Asd Aosta vince il titolo Cadetti ma crolla nell'Individuale

Ancora una prestazione in chiaroscuro per l’Aosta Calcio Tavolo. Sul podio nel tabellone a squadre Cadetti dell’Open di Modena, giocato sabato 2 novembre, finisce male invece nella competizione individuale, dove i giocatori rossoneri sono stati eliminati nelle fasi intermedie.

Nel torneo a squadre l'Aosta ha giocato con Filippo Filippella, Fabrizio Maiandi, Riccardo Rabacchin e Dario Di Muri. Nella fase a gironi, i rossoneri hanno vinto la prima partita per 3 a 1 sul TSC Virtus 4 Strade. L’Aosta ha però vanificato la qualificazione perdendo due volte per 2 a 1 contro il TSC Stella Artois Milano e il SC Hawks Treviso. Meglio è andata nel tabellone Cadetti, dove gli aostani hanno travolto per 4 a 0 ai quarti la SC Seagulls Viareggio B e in semifinale hanno sconfitto i padroni di casa del SC Subbuteisti Modena B ai tempi supplementari per 7 a 6. In finale, l’Aosta Calcio Tavolo ha battuto per 3 a 1 la SC Biella ’91.

Nel tabellone individuale, Filippo Filippella si è qualificato al tabellone Master vincendo per 5 a 0 contro Alex Incorvaia e per 2 a 1 contro Pierpaolo Murabito; poi il valdostano è stato sconfitto 0 a 4 da Filippo Cubeta. Agli ottavi, ancora sconfitto Filippella da Mauro Salvati per 3 a 0.