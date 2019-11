Bocce: A2, l'Helvetia in trasferta manda ko il Nus

Impresa della società Bassa Valle Helvetia, che sabato 2 novembre sui campi della bocciofila Saint Vincent ha sconfitto la Bocciofila Nus per 15 a 12, nella quarta partita del campionato A2 di bocce. Incontro giocato ad altissimo livello che si è risolto per i giocatori di Amilcare Giopp con l'ultima boccia della gara.

Sabato è anche iniziato il campionato interregionale femminile di Promozione, in cui il Comitato regionale valdostano è rappresentato dalla società Zerbion di Chatillon. Esordio positivo per le castellane, che hanno pareggiato l'incontro che le vedeva opposte alla società Albese: 8 a 8 il risultato finale con le valdostane sempre in vantaggio e le piemontesi a rincorrere.