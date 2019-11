I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Milan-Lazio 1 a 2, Correa lancia Inzaghi al quarto posto. Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, il Milan non riesce invece a dare continuità al successo ottenuto contro la Spal: primo tempo vibrante, con Immobile che firma il vantaggio dopo essere stato fermato dalla traversa, rossoneri che vanno al riposo in parità grazie alla sfortunata autorete di Bastos. All'83', il colpo da tre punti firmato da Correa. Cori razzisti per Balotelli, sospesa Verona-Brescia e lui minaccia di uscire dal campo. Ancora un episodio di razzismo in Serie A. Al 10' del secondo tempo di Verona-Brescia, Mario Balotelli ha fermato il gioco e ha scagliato il pallone verso la curva del "Bentegodi".

Gazzetta dello Sport - Milan-Lazio 1 a 2, Pioli 'siamo in crescita però sbagliamo ancora troppe letture. Leao? Mi aspetto di più. la squadra l’ha prestazione l’ha fatta creando anche dei pericoli alla difesa avversaria. La strada è quella giusta, Dobbiamo pensare ad alzare il livello delle nostre prestazioni'. E' già Totoscudetto, Juve avanti, Inter di rincorsa. In classifica hanno fatto il vuoto, nessuno in scia.

Il Corriere dello Sport - Lazio, un'impresa storica, vince a Milano contro i rossoneri dopo 30 anni. Finisce 1 a 2, tre punti che valgono anche l'aggancio ad Atalanta e Cagliari al quarto posto. Per Pioli seconda sconfitta in quattro partite sulla panchina rossonera. Verona-Brescia, cori razzisti contro Balotelli, lui scaglia il pallone in curva e minaccia di uscire dal campo, i dirigenti del Verona minimizzano, i bresciani 'gravissimo'.