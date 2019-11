Valdigne Comunità Europea dello Sport

La delegazione della Comunità Valle Monte Bianco ha ritirato oggi, 4 novembre 2019, a Roma presso il Salone d'Onore del Coni, la targa di Comunità europea dello Sport 2021.

La Comunità della Valdigne dovrà ora realizzare per il 2021 un ricco programma di eventi sportivi e occasioni di incontro che diano lustro alla Valle del Monte Bianco nel corso di tutto l’anno di candidatura. Il lavoro continua e il riconoscimento ottenuto è un impegno che ci vede tutti coinvolti a valorizzare i nostri territori ai piedi del Monte Bianco, sfruttando questo network europeo e la rinnovata collaborazione tra Comuni che ci ha portato a questo importante risultato.

Il prossimo appuntamento ufficiale sarà per il 2020 con il ritiro della Bandiera durante il Gran Gala ACES Europe Awards che si terrà Parlamento Europeo di Bruxelles.

Dalla sua fondazione nel 1999, ACES Europe - Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna i riconoscimenti di Capitale, Comunità, Città, Comune Europeo dello Sport) - si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani ed i disabili. ACES Europe si rivolge ai municipi candidati, per i titoli di Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport.