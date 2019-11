Bocce: Valdostani sul podio ai Nazionali giovanili di tiro

Brillanti risultati dei portacolori valdostani ai Campionati Nazionali di bocce di Tiro under 15 e 18, che si sono disputati a Noventa di Piave in Veneto.

Nel tiro progressivo under 15 si è laureato campione nazionale Matteo Golfetto, della società Bassa Valle Helvetia, che ha battuto in finale il fratello Federico, che a sua volta si è aggiudicato l'argento. Nel tiro di precisione under 18 ottimo terzo posto di Natalie Gamba, giovane promessa del settore femminile dell'Helvetia. Nel tiro di precisione under 15 argento per Andrea Fasana e bronzo per Federico Golfetto.