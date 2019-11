Rafting: Ultima prova del 32° Campionato Italiano

Doppio appuntamento domani domenica 3 novembre a Verona per il rafting azzurro. Si assegnano infatti i titoli italiani della specialità RX (il match race del Rafting) del 32° Campionato Italiano Rafting.

L’appuntamento, l’ultimo della stagione agonistica della Federazione Italiana Rafting, oltre all’assoluto RX vedrà la disputa anche di una prova di Coppa Italiana per la specialità Slalom. Indetta dalla Federazione Italiana Rafting e organizzata dal Canoa Club Verona in collaborazione con Rafting Team Verona A.S.D., la manifestazione si annuncia altamente spettacolare per la presenza di ben 40 equipaggi provenienti da tutta Italia che correranno per i titoli RX mentre altri 34 equipaggi saranno impegnati nella prova di Slalom.

Le gare, che verranno disputate in centro città, con il campo di gara allestito davanti al Centro Sportivo Bottagisio di Via Perloso 14, prenderanno il via alle 9.45 con la prima manche della specialità Slalom. A seguire la seconda manche dello Slalom. Alle 13,45 il via alla gara del 32° Campionato Italiano Rafting che assegnerà i titoli italiani di categoria per la specilità RX. Le premiazioni si svolgeranno sempre presso il Centro Sportivo Bottagisio dove opera anche il Rafting Team Verona.