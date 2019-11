Bocce: Valdostani argento al Trofeo Kinder 2019

Brillante prestazione per i colori valdostani della terna giovanile tesserata per la società Bassa Valle Helvetia al Trofeo Coni Kinder 2019 disputato a Crotone, in Calabria.

Alessia Vuillermoz, Emile Neyroz e Federico Golfetto, allenati da Amilcare Giopp, si sono guadagnati l'argento arrendendosi in finale alla squadra del Piemonte per 12 a 13, nella specialità petanque. I tre giovani bocciatori valdostani sul podio rappresentavano la Valle insieme ad altri dieci atleti in otto discipline sportive.

"Il secondo posto conquistato a Crotone - commenta Giopp - è un traguardo raggiunto grazie al costante impegno nella preparazione dei nostri giovani. Il settore giovanile cresce in Valle e la società Bassa Valle Helvetia in questo senso può rivendicare il proprio ruolo di protagonista".