I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve all'ultimo assalto, ci pensa Ronaldo. Una vittoria per 2 a 1 all'ultimo respiro, contro un Genoa ottimamente organizzato. La Juventus vince nel recupero grazie a un rigore che Ronaldo si procura e trasforma con freddezza. Tre punti che servono a riacciuffare la vetta della classifica, rimandando indietro l'Inter (26 contro 25) e preparare al meglio il derby con il Torino, in programma sabato sera. Il Toro tocca il fondo, perde anche con la Lazio 4 a 0.Nell’Olimpico che incorona la Lazio di Ciro Immobile, ex devastante, il Toro perde la partita e anche la faccia. Mai in gara, molle, senza orgoglio e senza gioco, la squadra granata va incontro a una figuraccia e tocca il fondo, con una classifica che adesso si fa preoccupante.

La Gazzetta dello Sport - Rigore di CR7 all'ultimo respiro: la Juve batte il Genoa 2 a 1 e resta prima. Suda, soffre, deve sprecare tutte le energie che ha in corpo, ma alla fine la Juve riesce a portarla a casa. Ma deve ringraziare il solito Cristiano Ronaldo, un campione vero. Lazio a valanga, il Torino sprofonda 4 a 0 sotto i colpi di Immobile. La Lazio centra per la prima volta in questo campionato la seconda vittoria di fila e risale verso la zona Champions. Sotto gli occhi del c.t. Mancini, i due azzurri Acerbi e Immobile con i loro gol danno la svolta alla gara col Torino già nel primo tempo.

Il Corriere dello Sport - Udinese-Roma 0 a 4, Fonseca sorpassa il Napoli al quarto posto. I giallorossi si sono imposti nettamente nonostante l’espulsione ingiusta di Fazio per un lieve contatto su Okaka al 35’. Lazio-Torino 4 a 0, siluro di Acerbi e Immobile show. Inzaghi può dirlo: "finalmente!". La Lazio finalmente vince due partite consecutive in questo campionato, dà seguito al successo ottenuto al Franchi e raggiunge il Napoli in classifica a 18 punti insieme al Cagliari.