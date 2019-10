I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE (copia 2)

Tuttosport: Brescia-Inter 1 a 2, gol di Lukaku e Lautaro; Conte torna in testa. La prestazione altalenante dell’Inter al Rigamonti basta per portare a casa il 2-1 finale ma soprattutto per festeggiare il sorpasso sulla Juve di Sarri che oggi avrà l’opportunità di riprendersi il primato battendo allo Stadium il nuovo Genoa di Thiago Motta. Parma-Verona 0 a 1, supergol di Lazovic. Nel primo anticipo della 10ª giornata di Serie A, l'Hellas Verona riscatta il ko interno subito per mano del Sassuolo imponendosi, di misura, al Tardini contro un Parma reduce dal brillante 2-2 al Meazza contro l'Inter. Decide un super-gol di Darko Lazovic dopo 10', la traversa nega invece a Gervinho la quinta rete stagionale

Gazzetta dello Sport - Brescia-Inter 1 a 2, Conte: 'siamo al limite, sette partite in 20 giorni'. Il mister nerazzurro sembra quasi non voler parlare della sofferenza dell’Inter a Brescia, che per lui ha una ragione molto chiara. 'Mi è difficile parlare della partita, che era la quarta in 9 giorni giocata praticamente dagli stessi. In questo modo aumenta il rischio di farsi male e sono preoccupato'. Parma-Verona 0 a 1, una magia di Lazovic e la traversa di Gervinho decidono il match

Il Corriere dello Sport - Lautaru e Lukaku, finisce 2 a 1, l'Inter piega il Brescia di Balotelli. A Parma il Verona strappa la vittoria con una bellissima rete di Lazovic, Gervinho centra la traversa. Questa sera la Lazio gasatissima affronta il Toro che non vince da un mese, forse è l'ultima chance di Mazzarri.