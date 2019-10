Calcio amputati: sabato a San Donato di Lecce la finale scudetto tra Vicenza e Nuova Montelabbate

La finalissima, in programma per le 10:30, vedrà di fronte il Vicenza Calcio Amputati e la Nuova Montelabbate (PU). Nelle tappe precedenti di Correggio e Vicenza, i due club si sono piazzati rispettivamente al primo e secondo posto della classifica.

La Nuova Montelabbate schiererà tra le sue fila Riccardo Tondi, uno dei giocatori storici della Nazionale Italiana Calcio Amputati che ha deciso di dare l’addio al calcio.

Tondi, che ha iniziato a giocare nel 2013 e con la maglia azzurra ha all’attivo due Mondiali ed un Europeo, si congeda così: “Sono stati anni che hanno portato momenti di felicità, soddisfazione, fierezza, amicizie, risate, pur non essendo mancati i problemi, gli scontri e le delusioni. A livello fisico ho dato il massimo, ora lascio la palla ai nuovi. Sarebbe bello continuare a costruire qualcosa in futuro, come ad esempio rimanere vicino ai bambini della Scuola calcio e poterli aiutare a fare sport. In loro vedo il futuro del movimento: guardandoli giocare non risalta la disabilità, ma il loro viso soddisfatto, gli occhi che sorridono, la voglia di divertirsi. Per un attimo la disabilità e i limiti restano fuori dal campo”.



La partita scudetto sarà preceduta alle 9:30 dalla sfida per il terzo posto tra la Fabrizio Miccoli, società co-organizzatrice dell’evento, e la Levante C. Pegliese.

A San Donato di Lecce saranno presenti il Presidente FISPES Sandrino Porru, il Delegato regionale Antonio Salonna, il Sindaco Alessandro Quarta e Alessio Calisti, Chief Customer Success & Operations Officer di Octo Telematics, main sponsor del Campionato.