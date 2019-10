I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Torino-Cagliari 1 a 1, Zaza risponde a Nandez. Il giocattolo granata si è rotto da tempo, ormai. E Mazzarri non riesce ad aggiustarlo: né i giocatori gli danno una mano, anzi. Granata vuoti, senza gioco, senza grinta, senza cuore, senza intensità. Una squadra spenta. Che ha già compiuto un miracolo a pareggiare. Esplode la contestazione allo stadio: fischi e cori contro tutti. GP Messico, Hamilton trionfa e precede Vettel, Leclerc quarto. Rinviata, comunque, la vittoria del titolo da parte di Hamilton, che però allunga in classifica e potrebbe con tutta probabilità festeggiare ad Austin.

Gazzetta dello Sport - A Firenze l'arbitro sbaglia tutto, a Roma lezione di Orsato. Guida non punisce il fallo di Caceres su Lazzari e poi all'89' si consulta col Var ma non va a vedere il fallo di Lukaku su Sottil da cui scaturisce il gol di Immobile. Var determinante in Spal-Napoli: evitato rigore inesistente. GP Messico, Hamilton il vincitore, 'Vettel voleva buttarmi fuori. Non mi dispiace aspettare di vincere il campionato, a me piace gareggiare, volevo vincere qui da un po’ di tempo".

Il Corriere dello Sport - Fiorentina-Lazio 1 a 2 con Correa e Immobile, Inzaghi sbanca Firenze. I biancocelesti tornano alla vittoria con un colpo di testa del bomber laziale all'89' su cross di Lukaku che rende inutile il pari di Chiesa. Caicedo sbaglia il rigore nel recupero. La Roma festeggia la vittoria sul Milan, 'buona partita, adesso non bisogna perdere il gruppo di testa, lassù sono tutte forti'.