Biathlon estivo: chiude il circuito valdostano con oltre 100 concorrenti a Rapy

Favoriti dalla bella e calda giornata, più di cento concorrenti, questa mattina, si sono presentati a Rapy di Verrayes per la quarta e conclusiva tappa del circuito valdostano di Biathlon estivo. Una novità ha aperto la gara organizzata dallo Sc Amis de Verrayes: Baby e Cuccioli si sono presentati subito al poligono per due serie di tiri; poi, conclusa la sessione al poligono, la Mass start di corsa per assegnare la vittoria, conteggiando gli errori al poligono.

Categoria Baby * 500 m – Un’unica concorrente al femminile, Amelie Nuzzi (Sc Champorcher; 3’28”4; 15 0 – penalità espresse in secondi).

Al maschile, a imporsi è Emil Dandres (Sc Granta Parey; 2’29”0; 5 0) a precedere Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 0 0) e Gabriele Siccardi (Valle Stura; 5 0).

Categoria Cuccioli * 1000 m – Vittoria di Carol Gontel (Sc Granta Parey; 5’46”9; 0 0) davanti al duo dello Sc Bionaz Oyace: Sofia Barailler (6’03”8; 0 0) e Sofia Farinet (6’13”0; 5 0).

In campo maschile, doppietta dello Sc Amis de Verrayes grazie a Louis Boch (5’32”1; 0 0) e Thierry Gallet (5’36”8; 5 0) con terzo Giacomo Maurino (Valle Stura; 5’38”6; 5 10). Categoria Ragazzi * 2 km - Vince Emma Marie Banard (Sc Granta Parey; 12’18”9; 0 0 0 – penalità espressa in tiri sbagliati) davanti a Anna Giraudo (Sc Busca; 12’41”0; 1 1 0) e a Claire Artaz (13’23”4; 0 1 1).

Nei maschi, doppietta piemontese dello Sc Busca con Giacomo Barale (12’37”2; 1 0 1) e Stefano Occelli (12’41”8; 0 0 1) con terza posizione a Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 13’34”1; 2 0 1).

Categoria Allievi * 2,5 km – Gradino alto del podio a Nicole Carlin (Sc Granta Parey; 17’23”4; 0 0 0 0) davanti a Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 18’05”4; 1 2 1 0) e a Sophie Vevey (Sc Valdigne MB; 19’05”1; 0 2 0 2).

In campo maschile è Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 14’24”4; 0 0 1 1) a precedere Michel Deval (Sc Amis de Verrayes; 17’35”3; 2 2 0 2) e Alessandro Rizzo (Sc Champorcher; 17’36”0; 1 2 1 3).

Categoria Aspiranti * 5 km – Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes; 20’30”7; 2 1 3 1) precede Valeria Barailler (Sc Bionaz Oyace; 29’18”0; 2 1 2 1) e Valentina Naudin (Sc Granta Parey; 29’32”2; 1 3 2 1). Al maschile, doppietta dello Sc Bionaz Oyace con Nicolò Bétemps (23’34”2; 0 1 3 2) e Andrea Cecchellero (23’54”5; 1 1 1 1), con terzo gradino del podio occupato da Thierry Bianquin (Gs Godioz; 25’37”2; 1 1 2 3).

Categoria Senior/Junior/Giovani * 7 km f / 8 km m – Laura Sciarpa (Sc Sarre; 32’29”5; 4 1 0 0) ha la meglio su Ambra Fosson (Sc Brusson; 32’53”1; 1 1 1 1).

Nei maschi, doppietta del Gs Godioz grazie a Matthieu Bianquin (33’40”6; 1 1 4 1) e Jérôme Bianquin (33’50”3; 4 1 1 1), con terzo Simone De Marco (Sc Bionaz Oyace; 34’15”7; 2 2 2 1)