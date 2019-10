I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Paratici, 'Dybala? attenti al mercato sia in entrata sia in uscita'. Il CFO dei bianconeri: "Dal mercato nascono opportunità e dobbiamo essere attenti a questo e poi fare valutazioni. Vale per lui come per gli altri della rosa". Poi sull'Under 23: "Giochiamo per vincere, ma l'obiettivo è far crescere i ragazzi".

Gazzetta dello Sport - Inter, Conte pensa a Esposito dal 1'. Nella Juve c'è Rabiot, Roma con Perotti. Sarri fa riposare Bonucci? Anche De Vrij a forte rischio turnover. Nel Milan torna Calabria. Atalanta in ansia per Gomez

Il Corriere dello Sp ort - Europa League, Roma-Borussia M 1 a 1 , Zaniolo porta avanti i giallorossi, l'arbitro inventa un rigore che non c'è al 95'. La Roma aveva vinto contro il Borussia Mönchengladbach. Meritatamente. Poi l’arbitro Collum a pochi secondi dalla fine ha deciso di inventarsi di sana pianta un rigore per un fallo di Smalling inesistente: un “mani” che in realtà era un colpo di viso.

Celtic-Lazio 2 a 1, per Inzaghi una sconfitta immeritata. Il gol di Lazzari nel primo tempo è ribaltato dalle reti di Christie e Jullien. Correa colpisce il palo e Forster è miracoloso con due interventi super che condannano i biancocelesti.