Wheelchair curling: Egidio Marchese a Loja in preparazione mondiali

Egidio Marchese presidente della Disval, è partito oggi con larappresentativa Italiana per un torneo in Estonia in preparazione dei Mondiali di qualificazione a Loja dal 27 novembre al 3 dicembre.

Fanno parte del gruppo nazionale Fabrizio Bichin in grande crescita, Emanuele Spelorzi e Giuliana Turra.

Dal 1 al 3 novembre Marchese sarà a Trento ed esattamente a Cembra sempre in raduno con la nazionale. E poi il grande appuntamento: dal 25 novembre al 3 dicembre.

Infatti prosegue spedita l’operazione Lohja. L’Italia del wheelchair curling si sta preparando per i Mondiali gruppo B, che si terranno in Finlandia dal 25 novembre al 3 dicembre e ha ben in testa l’obiettivo: tornare nel gotha mondiale paralimpico della Serie A in cui manca ormai da troppo tempo.