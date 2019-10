Calcio Tavolo: Coppa Italia, Asd Aosta trionfa nei Cadetti a squadre ma crolla nell'individuale

Ogni medaglia ha il suo rovescio: l'Asd Aosta Calcio Tavolo vince il tabellone Cadetti di Coppa Italia a squadre ma nel tabellone individuale non ottiene un solo risultato positivo.

Due le formazioni rossonere al torneo disputato a Follonica. La squadra A era composta da Filippo Filippella, Paolo Ciboldi, Marco Perotti e Giovanni Navarra. La squadra B ha schierato Hélène Boniface, Francesco Zolfanelli, Julia e Sean Filippella.

L’Aosta Calcio Tavolo A ha vinto 2-1 contro la SC Pantere Lucca B, poi ha perso 2-0 contro la SC Ascoli e ha pareggiato 1-1 contro l'SC Grifo Sombrero San Miniato.

L’Aosta Calcio Tavolo B ha perso tutte le partite: 3-0 contro l’US Catanzaro e la SC Fortitudo Genova e 4-0 contro la SC Tigers Bologna.

Negli ottavi del tabellone Cadetti, la squadra A ha eliminato per 4 a 0 l'SC Follonica e nello stesso turno, l’Aosta B ha sconfitto il SC Labronico per 3 a 1.

Ai quarti di finale, la formazione A ha battuto per 3 a 1 l’US Catanzaro mentre la squadra B ha sconfitto per 4 a 1 la SC Hitachi Pistoia.

In semifinale, la squadra A ha sconfitto 2-1 il North Florence Subbuteo Club mentre l'Aosta B ha perso 3-0 contro la SC Real Sombrero San Miniato.

Nella finalissima, l’Aosta Calcio Tavolo A ha 'vendicato' i compagni rossoneri sconfiiggendo per 3 a 1 il Real Sombrero San Miniato e conquistando così il titolo Cadetti a squadre.

Da dimenticare il tabellone Individuale

Parte bene ma finisce invece molto male l'Aosta Calcio tavolo in Coppa Italia individuale.

Filippo Filippella sconfigge Lorenzo Rampi per 4-0, Alessandro Nefi per 4-2 e Claudio Santoriello per 3-1.

Nei trentaduesimi Filippella rifila un 6-0 a Pietro Curci ma ai sedicesimi è sconfitto per 3 a 1 da Alessandro Subazzoli (3-1).

Giovanni Navarra sconfigge Juri Di Tullio (5-2) ed Emanuele Ristori (3-0), perde poi per 0-2 contro Gabriele Silveri.

Ai trentaduesimi Navarra è poi stato sconfitto da Stefano Evangelisti per 2-0.

Paolo Ciboldi vince contro Tiziano Ficola per 1-0) e contro Maurizio Pugi per 2-0. Perde poi per 1-5 contro Stefano De Francesco e contro Severino Gara per 7-0.