Bocce: Un gran bel bronzo agli italiani per le brave valdostane Elisa Bulla e Alessia Costanzo

Nella valdostana Pont Saint Martin, in casa dell'ospitale Bassa Valle, sono stati consegnati gli ultimi tre titoli nazionali in palio della stagione. Nel tiro di precisione maschile, il neo acquisto della Pontese, Giacomo Ormellese, ha tramutato in oro l'argento dell'edizione 2018, superando nella sfida conclusiva il portacolori della Perosina, Davide Manolino, sul filo di lana: 20 a 19 il punteggio finale. L'ex atleta della Noventa aveva esordito con un 25 (miglior punteggio del primo turno), per poi raggiungere la semifinale con lo score di 17.

Gli è bastato il 10-7 contro Daniele Micheletti della Perosina per arrivare alla sfida decisiva. Nell'altra semifinale Manolino si era imposto a Fabrizio Deregibus della Brb, per 19-7.

Sul tappeto della precisione femminile si è imposta Valentina Basei della Saranese, pure lei argento lo scorso anno. Stavolta è arrivato il titolo grazie al successo finale ai danni di Barbara Zurini della Buttrio.

17-7 il punteggio della sfida conclusiva.

La neo campionessa aveva iniziato con lo score di 10, per passare a 15 e a 18 nella semifinale ai danni di Alessia Costanzo (10) della Bassa Valle.

Per scegliere la seconda finalista si è reso necessario uno spareggio fra l'altra atleta della Bassa Valle, Elisa Bulla, e la Zurini, a causa del 7-7 della semifinale.

Ha prevalso la friulana per 17-14. Il terzo titolo in palio, quello del tiro progressivo femminile, è finito nelle mani di Serena Traversa.

La portacolori della Borgonese ha ribadito l'oro dello scorso anno imponendosi in finale a Virginia Venturini della Buttrio, per 34/43 a 32/42. Si sono dovute arrendere in semifinale due atlete della Saranese: Valentina Basei, superata dalla Vichinga della Vallesusa per 32/46 a 27/36, e Giorgia Rebora, sconfitta dalla Venturini per 33/42 a 25/43.

I tre podi. Precisione maschile : 1.Ormellese Giacomo (Pontese), 2. Manolino Davide (La Perosina), 3. Deregibus Fabrizio (Brb) e Micheletti Daniele (La Perosina).

Precisione Femminile: 1. Basei Valentina (Saranese), 2. Zurini Barbara (Buttrio), 3. Bulla Elisa (Bassa Valle) e Costanzo Alessia (Bassa Valle). Progressivo femminile: 1. Traversa Serena (Borgonese), 2. Venturini Virginia (Buttrio), 3. Basei Valentina (Saranese) e Rebora Giorgia (Saranese).