I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Piccolo Diavolo, Milan-Lecce 2 a 2, Pioli 'stecca' la prima a San Siro. Non bastano un super Calhanoglu e il ritorno al gol su azione di Piatek. Babacar e Calderoni nel recupero pareggiano i conti, negando la gioia al nuovo tecnico rossonero.

Udinese-Torino 1 a 0, Okaka punisce Mazzarri . La squadra granata precipita di nuovo: primo tempo disastroso, non basta la reazione nella ripresa.

Gazzetta dello Sport - Lukaku e Lautaro gol intesa e sorrisi, l'Inter ha una nuova coppia. Contro il Sassuolo hanno segnato entrambi una doppietta e diviso i rigori: il belga e l'argentino si supportano e si completano. Insieme sono la risposta perfetta a Cristiano Ronaldo

Milan-Lecce 2 a 2, Pioli, 'certe partite dobbiamo vincerle e basta'. Il tecnico, 54 anni oggi, non butta via tutto dell'esordio in rossonero: "Ma il pareggio è colpa nostra".

Il Corriere dello Sp ort - Milan-Lecce 2 a 2, Pioli non riesce a dare la scossa. Rossoneri avanti con Calhanoglu, pari su rigore di Babacar. Piatek si sblocca su azione e riporta avanti i padroni di casa a dieci minuti dal termine ma una rete capolavoro di Calderoni al 92' ammutolisce San Siro.

Buu razzisti a Vieira, la Roma si scusa e la Samp applaude. 'Mettiamo al bando i responsabili'; il club è intervenuto sui social per l'episodio dell'intervallo di Samp-Roma.