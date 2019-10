I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve-Bologna 2 a 1, Ronaldo, Pjanic e Buffon fanno volare Sarri. Difficile, sudata, ma anche divertente e a tratti esaltante la vittoria bianconera sui tostissimi rossoblù, che giustificano la classifica e tutto ciò che di bello si dice sul lavoro di Sinisa Mihajlovic.

Lazio-Atalanta 3 a 3, gol ed emozioni all'Olimpico. Gomez e Muriel trascinano gli orobici sul 3-0, ma i ragazzi di Inzaghi rientrano nella ripresa con la doppietta di Immobile dal dischetto e la rete di Correa.

Gazzetta dello Sport - Juve-Bologna, piede poi braccio di De Ligt: niente rigore. Lazio, 'i due penalty ci sono'. Irrati valuta l'intervento dello juventino come il frutto di una tentata giocata, non di una deviazione voluta. A Roma i falli in area dell'Atalanta ci sono. A Napoli tanti gialli, ma giusti.

Moto3 Motegi, Dalla Porta trionfo doppio. Successo dell'italiano leader del mondiale, che approfitta delle cadute di Canet e Arbolino per prendere il largo nel mondiale: è a +47 a tre GP dalla fine. 2° Arenas, 3° un ottimo Vietti. 4° Suzuki

Il Corriere dello Sp ort - Juventus-Bologna, gomito in area di De Ligt, l'arbitro non da il rigore. Episodio discusso nei minuti finali di Juventus-Bologna nell'area bianconera: il direttore di gara Irrati e il Var Fabbri hanno deciso di non punire il tocco del difensore olandese.

Napoli-Verona 2 a 0, Milik rilancia Ancelotti. Una doppietta dell'attaccante polacco regala il successo agli azzurri, a lungo messi in difficoltà da Juric. Lazio-Atalanta da 0-3 a 3-3, Immobile spettacolare