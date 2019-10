I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve-Bologna, la formazione: le scelte di Sarri. Con il rientro dal Sudamerica di Rodrigo Bentancur e con Aaron Ramsey che si è allenato col gruppo, l'antivigilia della sfida di domani sera contro il Bologna è filata via liscia come l'olio.

Il Psg cala il poker al Nizza, doppietta di Di Maria, gol di Mbappé e Icardi. Maurito firma l’assist per il primo gol del Fideo e al 91’ piazza il poker finale. La squadra di Vieira finisce la gara in 9

Gazzetta dello Sport - Juve, c'è Bernardeschi con Higuain e CR7; Napoli, riecco Koulibaly; Atalanta, tocca a Muriel. Oggi tre partite d’alta classifica. Sassuolo-Inter: Gagliardini favorito su Vecino. In Milan-Lecce si va verso un tridente Suso-Piatek-Rebic, con Leao escluso. Occhio al maltempo: a rischio Sampdoria-Roma

Il Corriere dello Sp ort - Sarri: 'Bologna squadra tosta, spero di vedere Mihailovic in panchina'. Il tecnico della Juventus conferma l'assenza di Douglas Costa e su Mandzukic: "Non si sta allenando con noi per un accordo con la società".

De Laurentiis, 'Higuain di nuovo al Napoli? Perchè no...'. Il presidente, durante un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio, non esclude un possibile ritorno del Pipita in azzurro: "Ancelotti non me lo ha mai chiesto, ma se lo facesse... Per Koulibaly ho rifiutato offerte pazzesche anche se sono consapevole che un giorno sarò costretto a cederlo".