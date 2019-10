Curare l'attività motoria dei disabili: un corso di formazione per docenti, istruttori, professionisti e volontari del mondo sportivo

Comitato regionale del CSAIn, Ente di promozione che riunisce i centri sportivi aziendali e industriali, organizza nei fine settimana di sabato 26 e domenica 27 ottobre e di sabato 17 e domenica 17 novembre un corso di formazione nazionale sul tema “L’attività motoria e sportiva per persone con disabilità: postura, salute, rieducazione, riabilitazione, attività paralimpica”. Il corso si terrà nell’auditorium del Liceo Einstein di via Pacini 16 a Torino nella parte teorica, nella sala congressi e nel palazzetto dell’istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica 490 per la parte operativa.

È patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino ed è rivolto soprattutto ai docenti di tutte le materie delle scuole di ogni ordine e grado. È inoltre aperto ai docenti di scienze motorie non di ruolo, agli istruttori di tutte le discipline sportive e a tutti i professionisti e volontari che a vario titolo seguono le attività motorie dei disabili. Il programma del corso è presente sulla piattaforma SOFIA, il sistema operativo per la formazione e le attività di aggiornamento dei docenti del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli ambiti specifici della scuola verranno anche trattati argomenti quali l’orientamento e la dispersione scolastica, la gestione delle classi e le problematiche relazionali, i bisogni individuali e sociali dello studente, l’inclusione scolastica e sociale. Il corso sarà tenuto dal dottor Giorgio Diaferia e da docenti universitari dei Dipartimenti di Medicina e di Scienze Motorie. Alcuni campioni delle discipline paralimpiche esporranno il loro percorso sportivo dalla riabilitazione ai massimi livelli del movimento sportivo internazionale, le metodiche di approccio, avviamento e allenamento nelle diverse discipline. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni dei non docenti (come detto, i docenti si possono iscrivere sulla piattaforma SOFIA) si può consultare il sito Internet www.csain.it, scrivere a csain.torino@gmail.com o a valangamail@gmail.com, contattare la segreteria organizzativa del corso in via Bernardino Luini 170 a Torino, telefono 011-7397256, oppure contattare il Presidente regionale CSAIn Pier Carlo Iacopini al numero di cellulare 339-7105135.