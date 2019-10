I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Liechtenstein-Italia 0 a 5, Belotti e Bernardeschi show. Nove vittorie di fila sulla panchina azzurra: eguagliato il record dello storico ct. L’esterno della Juve apre al 2’, nella ripresa il muro avversario si sgretola con la doppietta del Gallo e le firme di Romagnoli e El Shaarawy. Debutti per Di Lorenzo e Tonali.

Inter, Sanchez lungo stop e operazione al tendine della caviglia. L'attaccante domani volerà a Barcellona per un consulto con il professor Cugat che deciderà se intervenire chirurgicamente o meno

Gazzetta dello Sport - Icardi, 'all'Inter auguro il meglio, ma se la becco in Champions...'. L’argentino riparte dal Psg di Parigi: "Lukaku? Non è facile per nessuno giocare in Italia. Qui ci sono tanti campioni e voglio vincere dei titoli".

Turchia, l'Uefa apre un'indagine per il saluto militare. Un ispettore è stato incaricato di indagare su "un comportamento di potenziale provocazione politica". Aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Bulgaria per cori razzisti, saluti nazisti e lancio d'oggetti