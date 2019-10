I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Cristiano Ronaldo da leggenda, segna il suo gol numero 700; Il bomber della Juve realizza un rigore con la sua nazionale contro l'Ucraina ed entra nella storia: agganciato Puskas.

Bulgaria-Inghilterra sospesa per cori razzisti. Tifoso inglese muore a Sofia. Il match è stato ripetutamente fermato nel primo tempo dall'arbitro per i cori contro Sterling. Giallo sulla morte di un trentaduenne

Gazzetta dello Sport - CR7 sempre, Ronaldo fa il gol 700 e la Juve lo blinda. CR7 realizza dagli undici metri la rete che aggiunge un ulteriore primato alla sua collezione. La squadra di Sheva batte 2-1 il Portogallo e va all’Europeo.

Inter, c'è apprensione per Sanchez, in avanti scatta l'ora del baby prodigio Esposito. L'infortunio del cileno preoccupa Conte che ora in attacco ha gli uomini contati.

Il Corriere dello Sp ort - Ronaldo è nella storia, segna il 700° gol. Il bomber portoghese della Juve realizza un rigore con la sua nazionale contro l'Ucraina ed entra nella leggenda.

Bufera social su Quadrado dopo l'infortunio di Sanchez. I tifosi dell'Inter hanno preso di mira il giocatore della Juventus, reo di aver commesso un fallo sull'attaccante cileno durante la partita tra Colombia e Cile. Sul web una valanga di commenti anche da parte del tifo bianconero che si è schierato in difesa di Cuadrado.