I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Buffon, 'Sarri ci piace, Inter la vera rivale'. Nonostante la sconfitta nel big match di domenica a San Siro contro la Juve, per il portierone bianconero i nerazzurri restano gli avversari più accreditati per la lotta Scudetto: "Lo sono perché conosco benissimo Conte, il suo modo di insegnare il calcio, di ragionare, di trasmettere convinzioni".

Germania-Argentina finisce 2 a 2, brilla Emre Can, Dybala fatica. Doppio vantaggio tedesco con Gnabry (16') ed Havertz (22'), palo di De Paul, il centrocampista della Juve sfiora il 3-1, poi gol di Alario (66') ed Ocampos (85'). Pochi palloni per la Joya e Lautaro. In campo anche Pereyra e Paredes

Gazzetta dello Sport - Rugby, mondiale choc, annullate Italia-All Blacks e Inghliterra-Francia, 0 a 0 a tavolino per colpa del tifone Hagibis.

Milan, Pioli cuor di Leao. Gazidis, 'abbiamo dovuto salvare il Milan dalla serie D'. Durante la conferenza stampa di presentazione di Pioli parlano i dirgenti rossoneri. Boban e Maldini, 'l'esonero è un azzardo, ma dobbiamo salvare la stagione'

