I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, la Continassa si svuota, i nazionali in giro per il mondo. Ecco le convocazioni dei giocatori bianconeri con le proprie rappresentative.

Caso Pantani, parla lo spacciatore a 'Le Iene', 'non è stata la droga'. Stasera in prima serata su Italia 1, le dichiarazioni dell'uomo che avrebbe dato l'ultima dose di cocaina al campione di ciclismo ritrovato morto in una stanza d'albergo a Rimini nel 2004

Gazzetta dello Sport - Pioli, la notte milanese tra il Principe e la cena da Bulgari. Il nuovo tecnico rossonero in città da lunedì sera. A tavola è stato raggiunto da Massara e Boban.

Juve, il trono di Pjanic, da principe a re. Il regista rivitalizzato da Sarri e dal fisioterapista dell’ex Roma, che lo segue per prevenire gli infortuni

Il Corriere dello Sp ort - Il Milan ha scelto Pioli: firmerà un biennale. Dopo i problemi con Spalletti il club rossonero ha incontrato l'ex allenatore della Fiorentina: si va verso un accordo biennale.

Fonseca squalificato per due giornate, la Roma farà ricorso.Sospensione e ammenda di 10 mila euro per l'allenatore della Roma dopo le proteste verso l'arbitro Massa. Secondo il giudice sportivo "si è avvicinato con fare minaccioso e aggressivo urlando più volte una frase irrispettosa". Sanzione da 15 mila euro per il club giallorosso che farà ricorso