I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: De Ligt, 'alla Juve sto imparando ad avere fiducia'. Il giovane difensore olandese racconta i suoi primi mesi in bianconero: "All'inizio pensavo troppo a non commettere errori, poi il mio rendimento è migliorato. E' giusto che Sarri voglia di più da me". Mazzola, 'Inter? Conte è ancora della Juventus'. La leggenda interista: "Parlerebbe da juventino, poi si ricorda che è da noi. Per me ci manca Icardi, meglio di Lukaku. Ieri bianconeri favoriti dall'arbitro come sempre".

Gazzetta dello Sport - Milan, cosa cambia con Pioli, 4-3-3 e Suso resta il fulcro. Il tecnico ritroverebbe Biglia, suo regista ai tempi della Lazio. A Piatek verrebbe chiesto più movimento, a Theo ampie licenze offensive.

Salta la prima panchina in A: la Samp e Di Francesco si dicono addio. Risoluzione consensuale: al tecnico blucerchiato verrà riconosciuto solo il primo anno di stipendio, pari a 1,8 milioni netti. Casting panchina: l’ex c.t. dell’Albania in vantaggio su Iachini e Di Biagio. Occhio alla suggestione Gattuso

Il Corriere dello Sport - Petrachi, 'chiedo scusa, il calcio non è solo per gli uomini'. Il ds della Roma torna sulle polemiche per le sue parole: "Mi dispiace se qualcuno si è offeso. Ero molto arrabbiato per il gol annullato".

Lazio nel mirino della Uefa, saluti romani nel match contro il Rennes. Aperto un procedimento disciplinare contro la società biancoceleste dopo l’ultima sfida di Europa League: il caso sarà esaminato il prossimo 17 ottobre