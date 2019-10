Barbaro a segno in Paratriathlon World Cup ad Alanya

Dopo il successo in Coppa del Mondo a Banyoles e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Valencia, Anna Barbaro torna sul gradino più alto del podio in Paratriathlon World Cup. Ad Alanya, in Turchia, l'azzurra tesserata per la società Woman Triathlon Italia e guidata da Charlotte Bonin (G.S. Fiamme Azzurre) domina la gara della categoria PTVI conquistando il successo davanti alla russa Ksenia Vibornykh e alla britannica Alison Peasgood.

Chiude ai piedi del podio Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon), in gara nella categoria PTWC, il quale giunge al traguardo a 30 secondi dalla zona medaglie. Stesso piazzamento per Rita Cuccuru (Woman Triathlon Italia), quarta nella gara femminile delle PTWC. Medaglia di legno virtuale anche per Federico Sicura (Zerotrenta Triathlon) PTVI, con la guida Ivan Risti (DDS), al traguardo al quarto posto distanziato di 29 secondi dal podio.