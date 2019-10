Canoa kajak: I ragazzi di Antonio Marmorino a Savona sbancano il 40° Trofeo Medaglia d’argento Presidente della Repubblica

E stata una trasferta più che positiva quella dei ragazzi del coach Antonio Marmorino, che in occasione del 40° Trofeo Medaglia d’Argento presidente della repubblica hanno conquistato complessivamente 8 podi sulla distanza dei 200m.

La due giorni savonese si é aperta per il Kayak Aosta con il secondo posto di Emma Massi nella categoria k1 allievi A a cui hanno fatto seguito nella categoria allievi B la vittoria e il terzo posto di Bianca Marmorino rispettivamente nel k4 e k1, la vittoria di Joel Luppi in k4 che poi si è reso protagonista in coppia con Massi Leonardo dello splendido terzo posto nel k2.

I portacolori valdostani si sono distinti anche il giorno seguente con il terzo posto nella categoria Master da parte della coppia Francesco Buratti e Pier Maria Minuzzo che hanno poi conquistato il primo e il terzo piazzamento nel k1. Infine abbiamo avuto la conferma dello junior Herve Frassy che si è dovuto accontentare del 6° posto in k1.

“Ringrazio i ragazzi che si sono allenati duramente e con continuità durante tutta l’estate - ha dichiarato soddisfatto l’ex olimpionico Antonio Marmorino. L’esperienza di questi 2 giorni ci ha fatto e crescere e spero che invogli altri ragazzi a intraprendere questa disciplina”.

Nel complimentarsi per i risultati il presidente Luca Buratti ha sottolineato la valenza dei risultati “in considerazione dei limiti logistici e climatici che riducono il periodo di allenamento di questo sport praticato in una regione come quella valdostana”.