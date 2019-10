I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Bonucci avvisa l'Inter, 'a Milano vedrete una grande Juventus'. Il difensore bianconero non fa sconti in vista della sfida di domani: "Daremo il massimo e porteremo a casa il risultato".

Toro, Mazzarri in panchina col Napoli, accolto il ricorso. Il tecnico granata e il suo vice, Frustalupi, ci saranno regolarmente per la sfida contro la squadra di Ancelotti in programma domenica

La Gazzetta dello Sport -Barella, 'Inter forte come la Juventus; Conte? Per lui mi farei ammazzare'. Il centrocampista nerazzurro si racconta prima del big match: "Barcellona ci è rimasta dentro, odiamo perdere. Quella bianconera è una grande squadra, lo è anche la nostra".

Quanti campioni al Festival dello sport di Trento. Decine di eventi e sfilata di 'big' delle diverse discipline da giovedì a domenica prossimi

Il Corriere dello Sport: Inter-Juve, discorso di Conte alla squadra. Il tecnico nerazzurro studia le mosse per la sfida ai bianconeri con l'attaccante belga che torna in gruppo dopo l'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il Barcellona.

Roma, Zappacosta choc, rotto il legamento crociato. Cede il legamento del ginocchio destro del terzino giallorosso, rientrato tre giorni fa dopo uno stop di un mese per la lesione al soleo. Operazione in corso.